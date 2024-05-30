Цены на алюминий снижаются с достигнутого накануне двухлетнего максимума

Котировки алюминия снижаются с достигнутого накануне двухлетнего максимума, а цены на медь уменьшаются шестую сессию из последних семи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на медь в ходе утренних торгов в четверг на Лондонской бирже металлов (LME) снизились в цене на 2,2%, до $10,229 тыс. за тонну, пишет Bloomberg. Ранее в мае котировки обновляли исторический рекорд на опасениях, что предложение не сможет удовлетворить растущий спрос в сегменте "зеленой" энергетики.

"Рынок находится в состоянии ощутимой коррекции, поскольку шорт-свиз на бирже Comex ослабевает, а предыдущее ралли было слишком стремительным", - сказал аналитик Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.

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При этом падение может вскоре закончиться на фоне интереса некоторых инвесторов к покупке металла на просадке и роста давления на китайские металлургические заводы в условиях нехватки сырья, добавил он.

Алюминий подешевел на 0,6%, до $2,750 тыс. за тонну. В среду металл вырос в цене на 1,1%, до $2,799 тыс. за тонну, достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года.

Подъем цен на алюминий ранее в этом месяце был обусловлен действиями правительства Китая по ужесточению надзора за соблюдением уровней выбросов в металлургической отрасли. Власти страны требуют, чтобы новые заводы открывались только при условии закрытия старых, при этом построенные мощности должны соответствовать высоким стандартам энергоэффективности.

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Напомним:

Фьючерсы на медь на товарной бирже в Нью-Йорке выросли до максимума с апреля 2022 года - до 5,02 долл за фунт, и до 10 185 долл - на Лондонской бирже металлов. Цены остаются высокими на фоне строительства центров обработки данных и дальнейшей электрификации мировой экономики.

Экономическая правда.