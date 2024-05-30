Apple работает над переносом своего приложения TV+ на телефоны Android

Apple Inc. ищет старшего инженера, который поможет создать телевизионное и спортивное приложение для Android, что означает, что компания перенесет свой сервис TV+ на конкурирующую платформу смартфонов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В объявлении о вакансии, опубликованном в последние дни, Apple заявила, что ищет человека, который возглавит разработку "новых интересных функций" и "поможет создать приложение, используемое миллионами людей для просмотра и открытия телевизионных и спортивных программ".

Этот шаг свидетельствует о том, что компания стремится завоевать долю рынка потокового видео - и откладывает свое соперничество с Android, чтобы привлечь дополнительных пользователей. Apple редко разрабатывает программное обеспечение для Android от Google, который конкурирует с ее платформой iOS.

Реклама:

Сервис TV+, запущенный в 2019 году, является ответом Apple на Netflix или Disney+, и компания потратила значительные средства на наполнение его оригинальным контентом. Но трудно сказать, сколько потребителей воспользовались этим предложением.

Android может стать большим источником потенциальных зрителей. Хотя Apple доминирует на рынке смартфонов высокого класса, Android имеет больше пользователей во всем мире. На этой операционной системе работает более 3 миллиардов устройств по всему миру. Apple имеет примерно 2,2 миллиарда активных устройств, большинство из которых - iPhone.

Экономическая правда.

Реклама: