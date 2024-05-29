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Беларусь поможет Венгрии строить АЭС в Венгрии

Среда, 29 мая 2024, 20:11 - Алексей Павлыш

Венгерское правительство подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве атомной электростанции "Пакш-2", которую возводит российская госкорпорация "Росатом".

Об этом заявил в Минске министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет DW.

"Большое значение имеет подписанное здесь сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт Беларуси, полученный при строительстве реакторов с аналогичной технологией", - заявил Сийярто.

При этом он не уточнил деталей, как именно Беларусь будет помогать.

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В то же время венгерский министр решил высказаться относительно готовности некоторых европейских стран НАТО отправить своих солдат в Украину для тренировки украинских военных.

"Мне отвратительны заявления о том, что страны ЕС, НАТО отправляют солдат в Украину", - сказал он.

Отмечается, что станция в Пакше, построенная в 1980-е годы, работает на российском ядерном топливе, обеспечивая треть электроэнергии, потребляемой в Венгрии. Сейчас на АЭС действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

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В 2014 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с лидером Кремля Путиным о строительстве новых энергоблоков. РФ предоставила кредит на более 10 миллиардов евро, который покрывает более 80% расходов строительства.

Правительство Венгрии надеется, что два новых блока запустят в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Экономическая правда

Венгрия Беларусь АЭС
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