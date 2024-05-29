Британский HSBC завершил продажу российского подразделения

Британский финансовый конгломерат HSBC после двухлетних переговоров передал право собственности на свое российское подразделение местному "Экспобанку" за нераскрытую сумму.

Об этом пишет Reuters.

"Выход HSBC из России был на повестке дня с февраля, когда Путин дал разрешение на продажу активов частному „Экспобанку".

"Экспобанк" заявил, что успешно завершил сделку. Позже HSBC подтвердил, что передал право собственности на бизнес российскому бизнесу", - отмечает агентство.

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HSBC еще в июне 2022 года объявил о том, что согласился продать 100% акций своего подразделения, ООО "ЭйчЭс-Би-Си Банк (РР)", "Экспобанку".

Указ РФ 2022 года запрещает инвесторам из так называемых "недружественных" стран - тех, которые наложили санкции на Россию из-за ее действий в Украине - продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без прямого разрешения Путина, напоминает Reuters.

В заявлении "Экспобанка" говорится о том, что подразделение продолжит работу, но под новым названием (под каким именно - пока неизвестно).

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Ранее HSBC сообщал Reuters, что доход российского подразделения составлял около 15 миллионов долларов, тогда как доход группы превышал 50 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты ввели санкции против "Экспобанка" в рамках широкомасштабных ограничений, направленных на подавление энергетического и финансового секторов Кремля.

Напомним:

Летом 2022 года британский финансовый конгломерат HSBC согласился продать свой российский бизнес местному Экспобанку.

Перед этим сообщалось, что британский финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку.

Экономическая правда