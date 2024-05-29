Санкции против РФ не имеют никакого влияния за пределами стран Запада - FT

Санкции против России не имеют никакого влияния за пределами стран Запада, а попытки остановить поток бизнеса лишь перенаправляют его в другое место.

Об этом заявил глава главного торгового центра Дубая, пишет газета Financial Times.

"Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее", - сказал Хамад Буамим, председатель Дубайского товарного центра, ведущей зоны свободной торговли ОАЭ, которая охватывает более 24 000 предприятий. "Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому", - сказал он в интервью Financial Times.

Дубай считается выгодоприобретателем от попыток США и Европы изолировать российскую экономику. К примеру, некоторые нефтетрейдеры переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы.

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По словам Буамима, энергетика является важнейшим сектором для DMCC, поскольку в зоне зарегистрировано около 3 000 энергетических компаний.

Однако в последние месяцы ОАЭ, вместе с другими странами, находятся под давлением США, ЕС и Великобритании, которые требуют принять меры против компаний, торгующих с Россией.

"Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными, - сказал Буамим. „Если мы возьмем только войну в Украине, то [санкции] эффективны, когда вы смотрите на запад, но они не очень эффективны за его пределами".

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Он добавил: "Мы не видим в них большого инструмента для осуществления какого-либо влияния. Они просто затрудняют торговлю и влияют на весь мир".

Экономическая правда.