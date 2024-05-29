Цены на нефть выросли на ожиданиях сокращения добычи и увеличения спроса

Цены на нефть выросли на ожиданиях, что основные производители продолжат сокращение добычи на встрече, и что потребление топлива должно начать расти с началом пикового летнего сезона спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле прибавили 15 центов, или 0,2%, до 84,37 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI на июль выросли на 25 центов, или 0,3%, до 80,08 доллара. Накануне оба бенчмарка выросли более чем на 1%.

Трейдеры и аналитики ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, известная как ОПЕК+, продолжит добровольное сокращение добычи нефти общим объемом около 2,2 млн баррелей в сутки.

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Ожидание того, что члены ОПЕК+ продолжат сокращение добычи, добавило оптимизма рынкам, и этот шаг будет рассматриваться как согласованные усилия, направленные на стабилизацию цен и восстановление баланса на мировом нефтяном рынке, считает основатель исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

"Кроме того, начало летнего сезона вождения в США стимулирует сезонный рост потребления и, как правило, способствует положительной динамике цен на нефть", - добавила она.

Экономическая правда.

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