Rheinmetall рассказал о заказе страной Европы боеприпасов для ПВО

Оружейная компания Rheinmetall получила заказ от европейской страны на поставку сотен тысяч боеприпасов для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении компании.

Общая стоимость заказа 35-мм боеприпасов AHEAD составляет не менее 100 миллионов евро и будет изготовлено не менее 100 тысяч магазинов, говорится в сообщении.

О какой именно европейской стране идет речь, в компании не уточнили, впрочем, не стоит исключать, что боеприпасы может получить Украина, которая имеет как минимум две установки Skynex.

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В конце апреля правительство Германии отчиталось об очередной партии военной помощи Украине, в которую среди прочего вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе зенитный ракетный комплекс Skynex с боеприпасами, снаряды и бронетехника.

На этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в онлайн-обращении к Совету министров иностранных дел стран ЕС призвал ускорить поставки дополнительных систем ПВО и также поддержать удары Украины по военным целям на территории РФ.

Недавно Rheinmetall получил крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 миллионов евро.

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Европейская правда