Блэкауты на оборонных заводах. Готовы ли производители оружия к отключениям электричества?

Опрошенные ЭП оборонные компании не ожидают, что регулярные обесточивания существенно повлияют на объемы производства оружия, однако проблем отрасль все равно не избежит.

Графики отключений электроэнергии чаще всего применяют для промышленности, поэтому ряд производителей вооружений уже ощутили их на себе. Компании были готовы к такому сценарию.

"Мы купили мощные генераторы еще во время отключений в прошлом году, и теперь мы полностью автономны и работаем бесперебойно", - сказала ЭП Юлия Высоцкая, директор НПО "Практика", крупнейшего производителя бронеавтомобилей.

Недавние обесточивания стали проблемой для компании Inguar, которая имеет большие цеха по ремонту бронетехники. Однако по словам директора Артема Ющука, оборотных средств хватило на заказ генераторов, поэтому после их получения мастерская станет автономной.

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Отключений электричества на заводах государственного АО "Украинская оборонная промышленность" в этом году пока не было. В государственном холдинге рассчитывают, что предприятия ОПК будут обесточивать в последнюю очередь и планируют согласовывать графики с "Укрэнерго" таким образом, чтобы это не навредило оборонному заказу. Однако к отключениям компания тоже подготовилась.

"В 2022-2023 годах ни одна наша задача не была сорвана из-за обесточивания. Сегодня все наши предприятия обеспечены резервными источниками питания и готовы работать при любых условиях. Однако их использование может повлиять на себестоимость продукции", - рассказали ЭП в "Укроборонпроме".

"Самым тяжелым периодом была зима прошлого года. После этого крупные компании, которые не имеют проблем с оборотными деньгами, купили себе генераторы. В то же время для небольших компаний обесточивание может стать вызовом и привести к задержкам поставок оружия на фронт.

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Но отключение электричества входят в перечень форс-мажорных обстоятельств, поэтому это учтено в контрактах с заказчиком", - сказала ЭП Екатерина Михалко, исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины", в которую входят крупнейшие производители дронов.

"Все наше оборудование на электричестве. Перевести все процессы на генераторы мы не можем. В прошлом году мы подстраивали производство под график, но заказы не срывали. Пока лето, мы готовы. Что будет дальше - увидим", - сказал ЭП Дмитрий Рыбалко, директор Protect Engineering, которая поставляет армии транспорт.

В крупнейшей частной оборонной компании "Украинская бронетехника" ЭП рассказали, что прошлогодние обесточивания стали проблемой для всей отрасли - отечественные предприятия ОПК были вынуждены сдвигать сроки производства на два-три месяца. В этом году ситуация тоже может быть сложной.

"Сегодня есть постановления Кабмина, которые предусматривают, что к предприятиям критической инфраструктуры не должны применяться графики отключений электроэнергии. Но фактически этот механизм не работает. Ни военно-гражданские администрации, ни ДТЭК, ни другие поставщики электричества не делают шагов в этом направлении. Сейчас мы имеем обесточивание на наших производственных площадках", - рассказали ЭП в "Укрбронетехнике".

В первую очередь такие отключения ударят по энергоемким литейным предприятиям компании, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем.

"В конце зимы 2023-го мы обеспечили наши предприятия автономными источниками электроэнергии. Но с того момента мы выросли и у нас появились новые производственные площадки, которые пока не имеют генераторов. Чтобы их поставить, нужны значительные инвестиции.

Например, чтобы организовать бесперебойное обеспечение электричеством литейного производства, нужно полмиллиона долларов. И эти деньги никак не покрываются в расчетно-калькуляционных материалах.

Конечно, проблему можно решить покупкой мощных генераторов и отработкой механизмов приоритезации оборонных предприятий со стороны правительства и поставщиков электроэнергии. Но эту проблему надо решать уже сейчас", - подытожили в "Укрбронетехнике".

Напомним:

В новом постановлении Кабмина оборонные предприятия определены как критически важные, поэтому они будут иметь приоритетное электроснабжение.