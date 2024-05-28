ЕС бессилен в борьбе с фейками в Telegram

Пророссийские группы дезинформации в своей работе пользуются гибкими правилами в Telegram, и власти ЕС мало что могут с этим сделать.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цифровой контент в ЕС регулируется законом о цифровых услугах, который был принят в феврале 2024 года. В соответствии с ним строгие обязательства можно применить к платформам с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе. Telegram, по словам его владельцев, имеет 41 миллион.

Для уточнения данных "Европейская комиссия должна провести независимую оценку", - отмечает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ведь с крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годовых продаж, или запретить въезд в ЕС повторным нарушителям. Эти правила охватывают Meta, YouTube, TikTok, Instagram.

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Более мелкие же платформы подпадают под юрисдикцию национальных агентств. То есть страны должны сами о них беспокоиться. К примеру в Бельгии запретили призывы к насилию или повреждению имущества в Telegram. За этим следят модераторы, удаляя контент, нарушающий законы.

Также каналами в Telegram пользуется российская пропаганда. Согласно внутренней оценке ЕС, основные темы усилий России по дезинформации включают войну против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграцию, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.

По этим пяти темам количество элементов из непроверенных источников на всех платформах выросло более чем вдвое к началу мая, по сравнению с менее чем 20 тыс. единиц в день в начале года.

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"Почти треть контента в словацких аккаунтах Telegram происходит или непосредственно взята из различных российских источников", - сказал бывший директор центра противодействия гибридным угрозам Даниэль Мило.

После покушения на дружественного России премьер-министра Словакии Роберта Фицо, социальные сети переполнились теориями заговора. Телеграмм-канал с почти 50 тыс подписчиков поделился длинным сообщением об украинской причастности к попытке убийства, ссылаясь на веб-сайт, который маскировался под британский журнал.

Мило считает, что Telegram играет ключевую роль в распространении российских нарративов. Ведь позволяет анонимно доносить свои нарративы к более широкой аудитории.

Напомним:

Украинские разработчики создали платформу, которая с помощью искусственного интеллекта мониторит информационную среду в режиме реального времени. Ежедневно Mantis Analytics готовит для СНБО отчеты об информационном влиянии РФ.