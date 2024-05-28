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В этом году Минобороны разрешило эксплуатацию более 10 роботизированных комплексов украинского производства

Вторник, 28 мая 2024, 18:03 - Алексей Павлыш
 
фото: минобороны

Минобороны с начала года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске более 10 роботизированных комплексов отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

"Современные технологии, такие как дроны и наземные роботизированные платформы, помогают минимизировать контакт с противником и защищать жизни военных", - заявили в ведомстве.

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Роботизация усиливает боевые возможности подразделений Сил обороны Украины, добавили в министерстве.

"Наземные роботизированные платформы используются как носители вооружения и для ведения огня из укрытия. Некоторые комплексы уже успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку украинских защитников", - говорится в сообщении.

Назначение наземных роботизированных платформ разное: быть носителями вооружения, помогать нашим воинам вести огонь из укрытия, не подвергаясь опасности.

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Также наземные роботы могут выполнять задачи эвакуации раненых с поля боя, выполнять логистическую поддержку - доставлять боеприпасы и другие грузы на боевые позиции под вражеским огнем, осуществлять постановку минных заграждений. Или наоборот, разминировать местность, реагируя на команды сапера-оператора, отметили в Минобороны.

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Экономическая правда

оружие война Минобороны
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