СБУ сообщила о подозрении главе российского банка: вводит "рублевую зону" в оккупации

Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на Руслана Арефьева - главу правления российского ЦМРБанка, который финансирует войну РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По указанию Кремля и центробанка РФ, фигурант вводит так называемую „рублевую зону" во временно захваченных регионах нашего государства.

Для этого Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске. После захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения. В основном открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений", - говорится в сообщении.

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Таким образом РФ пытается сделать все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях, добавили в СБУ.

Кроме того, оккупационные структуры ЦМРБанка участвуют в финансировании подразделений российских войск, которые воюют против Сил обороны.

"Больше всего это касается выплаты „зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их „расквартирование".

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Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций РФ", - заявили в ведомстве.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям).

Экономическая правда