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Регулятор изменил тарифы ряда водоканалов: касается ли населения

Вторник, 28 мая 2024, 15:31 - Артур Крыжный

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 мая, сообщает "Укринформ".

"Принимаем решение по 35 лицензиатам для небытовых потребителей. Населения это не касается", - подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Так, с 1 июня будут действовать такие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

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  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 11,88 грн;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) - 10,45 грн;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 грн;
  • Львовводоканал - 9,02 грн;
  • Черновцыводоканал - 10,28 грн;
  • Киевводоканал - 9,66 грн;
  • Днепроводоканал - 11,69 грн;
  • Житомирводоканал - 17,24 грн;
  • Черкассыводоканал - 10,51 грн.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 грн;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) - 24,53 грн;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 грн;
  • Львовводоканал - 20,04 грн;
  • Черновцыводоканал - 23,89 грн;
  • Киевводоканал - 21,42 грн;
  • Днепроводоканал - 24,18 грн;
  • Житомирводоканал - 32,34 грн;
  • Черкассыводоканал - 20,19 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей установлены для ЧАО "Энергоресурсы" - 53,39 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотведение - для КП "Облводоканал" Запорожского областного совета (42,37 грн за 1 кубометр).

Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для населения остаются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Экономическая правда.

тарифы вода НКРЭ Украина
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