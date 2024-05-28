Компании РФ начали использовать криптовалюту при расчете с китайскими фирмами

Российские сырьевые компании, которые пытаются осуществлять финансовые операции с китайскими партнерами, начали использовать новый метод расчетов - криптовалюту.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По меньшей мере два крупнейших производителя металлов, оба из которых не под санкциями, начали использовать стейблкоин Tether Holdings и некоторые другие криптовалюты для расчетов по международным операциям с преимущественно китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

Тот факт, что крупные российские фирмы обращаются к блокчейну подчеркивает долговременное влияние международных ограничений в ответ на войну.

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Российские компании, торгующие сырьевыми товарами, от металлов, таких как никель и сталь, до древесины, сталкиваются с проблемами с получением платежей за свои товары и закупкой оборудования и сырья с самого начала войны. Это происходит даже тогда, когда они не подпадают под санкции.

Даже в Китае, который не присоединился к международным санкциям и стал основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, в этом году финансовые операции стали более сложными.

В значительной степени это связано с тем, что Министерство финансов США угрожает вторичными санкциями кредиторам, которые способствуют уклонению от санкций, что привело к усилению мер по соблюдению санкций.

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Экономическая правда.