В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования
Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования.
Об этом представители ведомства сообщили в комментарии AIN.UA.
"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление [Кабинета Министров] №76 [регулирующее вопросы бронирования, - ред.] или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных", - рассказали в Минэкономики.
Собеседники издания в ведомстве утверждают, что ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.
"Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение [относительно процедуры бронирования] появится, когда мы наработаем новые положения относительно бронирования, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т. д.", - добавили в ведомстве.
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Напомним:
Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас продолжаются дискуссии.