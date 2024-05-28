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В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования

Вторник, 28 мая 2024, 13:52 - Артур Крыжный

Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования.

Об этом представители ведомства сообщили в комментарии AIN.UA.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление [Кабинета Министров] №76 [регулирующее вопросы бронирования, - ред.] или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных", - рассказали в Минэкономики.

Собеседники издания в ведомстве утверждают, что ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

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"Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение [относительно процедуры бронирования] появится, когда мы наработаем новые положения относительно бронирования, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т. д.", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас продолжаются дискуссии.

Минэкономики война Украина
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