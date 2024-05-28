Цены на нефть выросли на фоне ожидания высокого спроса на топливо летом

Цены на нефть выросли, продолжив рост с предыдущей сессии, благодаря ожиданиям высокого спроса на топливо со стороны США летом, а также в преддверии решения по политике добычи от ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на июльский фьючерс нефти марки Brent увеличились на 6 центов до $83,16 за баррель. Более активные августовские фьючерсы выросли на 5 центов до $82,93.

Июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоили 78,80 долларов за баррель, что на 1,08 доллара, или 1,39%, выше закрытия пятницы.

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Цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник на приглушенных торгах из-за государственных праздников в Британии и США после недели, характеризовавшейся перспективами повышения процентных ставок в США на более длительный срок в условиях устойчивой инфляции.

Ожидания высокого спроса на топливо с началом летнего сезона вождения и отпусков в США оказали поддержку ценам, отмечают некоторые аналитики.

Несмотря на общее мнение, что повышение процентных ставок может привести к более мягкому росту спроса на нефть, "данные о мобильности в режиме реального времени указывают на то, что рост спроса на нефть все еще остается в целом здоровым", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново в записке для клиентов.

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Экономическая правда.