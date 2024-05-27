Россия в Харькове обстреляли предприятия, которые производили сладости и сельхозтехнику

фото: МВС

В Харькове российские военные нанесли удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города, повреждены два предприятия, которые производили сладости и сельхозтехнику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по Холодногорскому району, предварительно, россияне осуществили обстрел двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

"Под ударами оказались два предприятия, одно из которых занимается производством сладостей, другое - специализируется на производстве сельхозтехники", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов погибла 46-летняя женщина, еще 11 граждан получили ранения.

Напомним:

Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

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