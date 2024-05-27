Мировая экономика под угрозой из-за избытка дешевого китайского экспорта - министр финансов Франции

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что вся мировая экономика находится под угрозой из-за избытка дешевого китайского экспорта.

Об этом пишет Bloomberg.

"У нас есть проблема с экономической моделью, в которой Китай производит все больше и больше дешевых промышленных товаров, потому что это может быть угрозой не только для ЕС или США, но и для глобальной мировой экономики", - сказал Ле Мэр.

Ведущие индустриальные страны объединяются для более жесткой и объединенной борьбы с избыточными мощностями в Китае, которые, по их словам, угрожают их национальным производителям.

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На встрече министров финансов G-7 в Италии, Китай также подвергся резкой критике относительно его участия в глобальной системе торговли. Ожидается, что потенциальные пошлины ЕС будут значительно ниже, чем в недавно введенные США, и будут основываться на другом подходе в рамках правил и процедур Всемирной торговой организации.

На встрече G-7 Ле Мэр заявил, что странам-членам необходимо усилить обмен информацией и выработать совместную оценку промышленных практик Китая.

Напомним:

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.