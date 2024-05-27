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Германия выделит еще 60 миллионов евро на гумпомощь для Украины

Понедельник, 27 мая 2024, 20:49 - Алексей Павлыш

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о планах ФРГ выделить еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Об этом она заявила на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе, пишет DW.

По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где сейчас часто не хватает самого необходимого.

Правительство ФРГ работает с международными игроками, чтобы доставить туда гуманитарную помощь, добавила она.

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Напомним:

С начала полномасштабного вторжения Германия передала украинским энергетикам более 1400 тонн оборудования и материалов для восстановления энергосистемы.

Экономическая правда

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Германия Украина финансы
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