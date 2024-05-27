Все разделы
Укр / Рус

Международные банки возвращают сотрудников в офисы: причина

Понедельник, 27 мая 2024, 20:18 - Алексей Павлыш

Банки Citigroup, HSBC Holdings и Barclays требуют от большего количества сотрудников появляться в офисах пять дней в неделю, поскольку регуляторные изменения затрудняют для Уолл-стрит разрешение на работу из дома.

Об этом пишет Bloomberg.

Citigroup требует, чтобы около 600 американских сотрудников, которые ранее имели право работать удаленно, приезжали в офисы компании на полный рабочий день.

При этом большинство сотрудников могут продолжать работать по гибридному графику, работая до двух дней в неделю за пределами офиса,.

Реклама:

В HSBC изменение правил затрагивает около 530 сотрудников в Нью-Йорке - примерно половину штата городе - и банк обсуждает с ними возможные варианты, пояснили в HSBC.

Barclays потребует от тысяч сотрудников инвестиционного банкинга по всему миру проводить пять дней в неделю в офисе или выезжать на встречи с клиентами, начиная с 1 июня.

Это решение совпадает с "новой регуляторной политикой", заявили в банке.

Реклама:

"Совместное пребывание в офисе способствует инновациям, сотрудничеству и укреплению культуры.

Мы остаемся сторонниками гибкого графика работы и признаем, что бывают случаи, когда вам придется работать из дома", - заявили руководители инвестиционного банкинга Barclays.

Банки являются одними из самых гибких на Уолл-стрит и позволяют сотрудникам продолжать работать удаленно после пандемии.

Однако изменения происходят на фоне того, что Управление по регулированию финансовой индустрии - главный надзорный орган брокерской индустрии США - намерено восстановить правила мониторинга рабочих мест, действовавшие до пандемии, в течение ближайших недель, пишет Bloomberg.

Экономическая правда

банки мир Citigroup
Реклама:
Материалы по теме
Один из первых: Европейский центробанк снизит процентные ставки с исторических максимумов 27 мая 2024, 13:41
США планируют усилить санкции в отношении европейских банков, которые до сих пор работают в РФ 26 мая 2024, 18:06
Ограничения переводов между физлицами не коснутся 99% граждан - Пышный 25 мая 2024, 16:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте