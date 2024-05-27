Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора – Минагрополитики

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

Об этом заявил госсекретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Канцурак.

"В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами.

Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда. Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы именно с этой целью", - отметил Канцурак.

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По словам члена правления Фонда Инессы Андриетти, опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большая часть аграриев планируют расширить производственные площади и привлечь для этого инвестиции.

"56% агропроизводителей в 2024 году планируют расширить производства, а 53% фермеров собираются получить инвестиционные кредиты на приобретение земли. Эти данные дают понимание, насколько гарантии Фонда являются востребованными среди аграриев сегодня", - добавила Андриетти.

Как сообщалось, Киевская школа экономики (KSE) оценивает убытки, нанесенные украинскому агросектору, в более чем 80 млрд долл. Потери включают уничтоженную агротехнику на 5,8 млрд долл, убытки от потери готовой продукции - 1,97 млрд долл и повреждения зернохранилищ на 1,8 млрд долл.

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Экономическая правда