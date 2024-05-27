Укрзализныця планирует реконструкцию львовского вокзала: хотят сделать безбарьерным

"Укрзализныця" объявила о начале консультаций о начале проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Так, УЗ пригласила проектные и архитектурные организации на открытую встречу 31 мая о начале проектирования реконструкции вокзала.

"В прошлом году Укрзализныця начала реализацию программы "Безбарьерная железная дорога". Львовский вокзал является одним из приоритетных объектов по обеспечению безбарьерности для пассажиров, в том числе для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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Это особенно важно сейчас, когда Львов стал одним из ключевых медицинских хабов страны. Ежедневно по железной дороге во Львов прибывают раненые военные и ветераны, что делает необходимым проектирование высоких перронов", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает разработку документации по перестройке высоких перронов и размещения лифтов для беспрепятственного доступа к поездам и комнат отдыха, реставрации тоннелей вокзала и т.д., добавили в УЗ.

Экономическая правда

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