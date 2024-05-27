Бразилия стала крупнейшим импортером китайских электромобилей

Бразилия обогнала Бельгию как крупнейший экспортный рынок для китайских электромобилей и гибридов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Агентство отмечает, что китайские автопроизводители увеличивают продажи на неевропейские рынки на фоне антисубсидийного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей.

Согласно данным китайской ассоциации, экспорт чисто электрических и гибридных автомобилей в Бразилию в апреле вырос в 13 раз по сравнению с апрелем прошлого года до 40 163 единиц, что сделало эту страну крупнейшим экспортным рынком второй месяц подряд.

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"Резкий рост экспорта в Бразилию, которая была 10-м крупнейшим экспортным рынком в январе, предшествует дальнейшему повышению тарифов на импорт электромобилей и гибридных транспортных средств с июля, поскольку эта южноамериканская страна стремится поощрить местное производство автомобилей", - пишет Reuters.

Отмечается, что несколько китайских автопроизводителей уже начали увеличивать инвестиции в местное производство в Бразилии. Так, BYD начала строительство производственного комплекса, чтобы начать производство до конца года или в начале 2025 года, а Great Wall Motor заявила, что ее завод в Бразилии начнет работу в этом месяце.

В апреле Бразилия также стала вторым крупнейшим экспортным направлением для Китая для всех автомобилей, уступив России, которая сохранила свое первое место.

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Ожидается, что Россия, которая подпадает под действие западных санкций, останется крупнейшим китайским экспортным рынком автомобилей.

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Экономическая правда