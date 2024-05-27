Бразилия стала крупнейшим импортером китайских электромобилей
Бразилия обогнала Бельгию как крупнейший экспортный рынок для китайских электромобилей и гибридов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Агентство отмечает, что китайские автопроизводители увеличивают продажи на неевропейские рынки на фоне антисубсидийного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей.
Согласно данным китайской ассоциации, экспорт чисто электрических и гибридных автомобилей в Бразилию в апреле вырос в 13 раз по сравнению с апрелем прошлого года до 40 163 единиц, что сделало эту страну крупнейшим экспортным рынком второй месяц подряд.
"Резкий рост экспорта в Бразилию, которая была 10-м крупнейшим экспортным рынком в январе, предшествует дальнейшему повышению тарифов на импорт электромобилей и гибридных транспортных средств с июля, поскольку эта южноамериканская страна стремится поощрить местное производство автомобилей", - пишет Reuters.
Отмечается, что несколько китайских автопроизводителей уже начали увеличивать инвестиции в местное производство в Бразилии. Так, BYD начала строительство производственного комплекса, чтобы начать производство до конца года или в начале 2025 года, а Great Wall Motor заявила, что ее завод в Бразилии начнет работу в этом месяце.
В апреле Бразилия также стала вторым крупнейшим экспортным направлением для Китая для всех автомобилей, уступив России, которая сохранила свое первое место.
Ожидается, что Россия, которая подпадает под действие западных санкций, останется крупнейшим китайским экспортным рынком автомобилей.
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Экономическая правда