Сотрудники ТЦК уже около суток удерживают главреда Экономической правды без связи
Понедельник, 27 мая 2024, 17:03 -
Сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области уже около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными.
Источник: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева
Прямая речь: "По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского".
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