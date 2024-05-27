Сотрудники ТЦК уже около суток удерживают главреда Экономической правды без связи

Сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области уже около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными.

Источник: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева

Прямая речь: "По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского".

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