После завершения войны количество ветеранов возрастет до 5-6 миллионов человек - Минветеранов

На сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны, включая членов семьи, их количество возрастет до 5-6 млн человек.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас в государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. Но, понимаем, сколько сейчас женщин и мужчин находятся на фронте и еще не имеют статуса", - сказал он на саммите Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни".

По его словам, после победы количество ветеранов и лиц, относящихся к политике Минветеранов (в частности, членов их семей), составит 5-6 млн человек.

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Отмечается, что 70% ветеранов имели официальное трудоустройство до мобилизации и более половины будет нуждаться в трудоустройстве после возвращения к гражданской жизни.

По словам заместителя министра, еще 10-15% будут выходить на пенсию после возвращения с войны.

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Экономическая правда.