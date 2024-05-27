Аграрии ухудшили прогнозы урожая 

Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом - на 1,5 млн т до 74,6 млн т зерновых и масличных.

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В ассоциации напомнили, что в 2023 году по оценке УЗА урожай составил 82,8 млн т зерновых и масличных.

"Текущий прогноз базируется на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом могут внести свои коррективы.

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Потенциальное снижение урожая в новом сезоне вызвано как сокращением посевных площадей, так и несколько засушливым периодом в мае этого года в ряде регионов на Востоке и Юге страны", - говорится в сообщении.

При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн т. В текущем сезоне, который завершается, по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,2 млн т зерновых и масличных.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн т, что на 900 тыс т меньше по сравнению с предыдущей оценкой (в 2023 - 22 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн т с учетом того, что в начале сезона переходящие остатки составят около 2,4 млн тонн.

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Урожай ячменя в 2024 по оценке УЗА может составить 4,6 млн т (в 2023 - 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн т (в текущем сезоне экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2,5 млн т).

Ожидания относительно урожая кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под кукурузой и засушливым периодом в ряде регионов. Поэтому, УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 25,5 млн т, что на 800 тыс т меньше предыдущей оценки и на 4,1 млн т меньше, чем в прошлом году - 29,6 млн тонн. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн т (в текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн т).

Урожай подсолнечника в 2024 можно ожидать на уровне 13,7 млн т (в 2023 - 14,2 млн т). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. т (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн т), в то время как переработка подсолнечника на масло может достичь почти 13,6 млн тонн. В этом сезоне переработка достигнет 13,5 млн т.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,3 млн т (в 2023 - 4,5 млн т), при этом экспорт 2024/2025 МГ может составить - 3,4 млн т (в текущем сезоне - 3,7 млн т).

Относительно сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее прибыльности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн т (в 2023 - 4,9 млн. т). Потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ может достичь 4 млн т (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн т).

Экономическая правда