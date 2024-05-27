Евросоюз ввел санкции против Медведчука 

Евросоюз принял решение включить в санкционный список пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe).

Об этом сообщает МИД Чехии в соцсети Х, передает "Укринформ".

"Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, которые работают на Россию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все ограничения против указанных лиц и платформы, введенные ранее Чехией, теперь действуют во всех 27 странах-членах ЕС.

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Медведчуку и Марчевскому отныне запрещен въезд и транзит через все страны-члены ЕС. Все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Правительство Чехии включило "Голос Европы" и двух бизнесменов в национальный санкционный список еще в конце марта. По данным чешских спецслужб, это была пророссийская сеть, которая пыталась повлиять на политиков в ряде европейских стран.

Как сообщалось, Марчевский после того, как попал под санкции Чехии, где также были заблокированы его банковские счета и активы, переехал в соседнюю Словакию. Там местные власти предоставили ему временную защиту как гражданину Украины.

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Напомним:

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известную как "труба Медведчука".