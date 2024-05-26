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В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ: в Киевсовете рассказали подробности 

Воскресенье, 26 мая 2024, 17:30 - Анастасия Дячкина

Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-ТЭЦ в столице. Они будут размещены как по правому, так и по левому берегах Киева. 

Об этом заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24. 

По его словам, специального распределения не будет: они будут размещаться в местах, где проживает много людей. В частности, в спальных зонах.

"Имеем индивидуальные котельные, которые могут быть как на несколько домов, так и один на дом. Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать об определенной программе для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование", – отметил Бондаренко. 

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Напомним: 

Концепцию восстановления и повышения устойчивости энергосистемы столицы 16 мая в сессионном зале мэрии представил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, в городе разработали и уже начали вводить меры по созданию сети локальных источников когенерации. Это установки, производящие тепло и электроэнергию одновременно.

Киев ТЭЦ энергетика электроэнергия
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