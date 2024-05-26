Пенсионный фонд завершил выплаты пенсий за май

24 мая пенсионный фонд направил на выплаты пенсионных выплат 60,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

24 мая на выплату пенсий было направлено 60,9 млрд гривен. Всего за май было предоставлено 826 тысяч услуг лицам, обратившимся в Пенсионный фонд.

На 24 мая 2970,5 млн грн выделено на выплату жилищных субсидий и льгот, на страховые выплаты выделено 2515,9 млн грн.

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Напомним:

В марте завершился срок выплаты пенсии пенсионерам, которые стали внутренне перемещенными лицами до полномасштабного вторжения РФ и не прошли идентификацию до 31 марта. Выплаты на карты возобновятся только после ее прохождения.

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