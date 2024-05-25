Украина договаривается об увеличении импорта электроэнергии из ЕС для компенсации дефицита

Украина ведет переговоры о максимизации объемов возможного импорта электроэнергии из стран ЕС для компенсации уничтоженных в результате российских атак генерирующих мощностей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Так, российские атаки нанесли ущерб энергосектору на сумму более 1 миллиарда долларов, что привело к потере 8 000 МВт-ч генерирующих мощностей энергосистемы.

Сейчас Украина может импортировать из стран ЕС не более 1 700 МВт-ч электроэнергии одновременно.

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"Мы ведем переговоры. Наша задача - максимизировать эту цифру. Технически мы можем получать (импортировать) более 2 000 МВт-ч, даже 2 400 МВт-ч. Я уверен, что решение будет принято", - заявил в парламенте министр энергетики Герман Галущенко.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что 1 700 МВт-ч - это "пока потолок".

"Все будет зависеть от того, насколько быстро наши европейские коллеги - операторы энергосистем соседних стран - смогут реализовать проекты по расширению пропускной способности своих сетей", - сказал господин Кудрицкий.

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По его словам, европейским сетевым компаниям нужно время и деньги, чтобы усилить некоторые подстанции, установить дополнительные трансформаторы или построить новые линии электропередач.

"Мы думаем, что 3500-4000 МВт-ч мощности межгосударственных соединений - это то, что мы можем иметь в горизонте пяти лет", - отметил господин Кудрицкий.

Экономическая правда.