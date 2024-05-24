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Аграрии получили первые компенсации из бюджета за приобретенную технику украинских производителей

Пятница, 24 мая 2024, 20:20 - Алексей Павлыш

Первые три агропредприятия получили 25% компенсацию стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей, общая сумма компенсации - 220 тысяч грн.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Программа частичной компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства - одна из составляющих поддержки локального производителя в рамках политики „Сделано в Украине".

Благодаря этому аграрии смогли с меньшими затратами приобрести более современную технику и повысить свою производительность и конкурентоспособность на рынке. И что важно, такими шагами мы способствуем росту спроса на украинскую сельхозтехнику и стремимся стимулировать увеличение объемов ее производства.

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В этом году на компенсации за покупку украинской сельхозтехники мы заложили в бюджет 1 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Первые три агропредприятия, которые получили компенсацию, работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Общая стоимость приобретенной ими сельхозтехники - 880 тыс грн, добавили в министерстве.

Чтобы получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

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"На сегодня в Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 6 691 номенклатурную позицию техники и оборудования 64 украинских производителей.

Перечень постоянно обновляется в соответствии с заявками, которые поступают в министерство. Участие в программе принимает 31 банк", - добавили в Минэкономики.

Экономическая правда

аграрии Минэкономики
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