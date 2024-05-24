Украина рассчитывает на помощь Польше в поставке энергетического оборудования

фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль и представители делегации Сената Польши во главе с маршалком Малгожатой Кидовой-Блонской обсудили военную поддержку, санкции против России и помощь в поставке необходимого энергетического оборудования Украине.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

"У нас есть много тем на повестке дня нашего сотрудничества. Говорили о военной поддержке, европейской и евроатлантической интеграции, санкциях против агрессора, конфискации российских активов, а также развитии пограничной инфраструктуры", – отметил глава правительства.

По его словам, "отдельно сосредоточили внимание на ситуации в энергетике".

Реклама:

"Рассчитываем на помощь Польше в поставке необходимого оборудования, в частности, генераторов, модульных котельных и газовых турбин. Намерены децентрализовать украинскую энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой для врага", – отметил глава правительства.

Премьер-министр поблагодарил Польшу за предоставление боеприпасов для противовоздушной обороны.

"Высоко ценим чрезвычайный уровень поддержки нашего государства со стороны Польши и польского народа", – подчеркнул Шмыгаль.

Реклама:

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения Германия передала украинским энергетикам более 1400 тонн оборудования и материалов по восстановлению энергосистемы.