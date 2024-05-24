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Украинские ОВГЗ покупают в 25 странах – Минфин 

Пятница, 24 мая 2024, 18:39 - Анастасия Дячкина

Кроме Украины, облигации внутреннего государственного займа покупают еще в 25 странах мира, самое большое количество таких инвесторов в Японии, Германии и США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В Японии, Германии и США находится самое большое количество инвесторов в государственные облигации Украины", – говорится в сообщении.

 
Минфин

В министерстве отметили, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать нашу страну путем покупки государственных облигаций. С сентября 2023 года рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно.

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Напомним: 

С начала полномасштабного вторжения украинские граждане, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 1 трлн гривен.

ОВГЗ Минфин
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