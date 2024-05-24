Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк: какова его концепция 

Кабмин включил индустриальный парк "Р-33" в Одесской области в Реестр индустриальных парков.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению, соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 мая 2024 года. "Р-33", создание которого инициировал Куяльницкий сельский совет, стал уже 79 парком в реестре.

Концепция индустриального парка "Р-33" предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и изготовлению металлических изделий. Это позволит создать около 500 новых рабочих мест. На территории парка смогут работать предприятия в отраслях:

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- производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

- производства электрического оборудования;

- пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;

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- производства других транспортных средств;

- ремонта и монтажа машин и оборудования и др.

В Министерстве напомнили, что в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.

Экономическая правда