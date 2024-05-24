Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк: какова его концепция
Кабмин включил индустриальный парк "Р-33" в Одесской области в Реестр индустриальных парков.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Согласно сообщению, соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 мая 2024 года. "Р-33", создание которого инициировал Куяльницкий сельский совет, стал уже 79 парком в реестре.
Концепция индустриального парка "Р-33" предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и изготовлению металлических изделий. Это позволит создать около 500 новых рабочих мест. На территории парка смогут работать предприятия в отраслях:
- производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производства электрического оборудования;
- пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;
- производства других транспортных средств;
- ремонта и монтажа машин и оборудования и др.
В Министерстве напомнили, что в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.
Экономическая правда