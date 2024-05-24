В Киевском метро по техническим причинам не работает оплата банковской картой
Пятница, 24 мая 2024, 16:33 -
На турникетах киевского метрополитена по техническим причинам недоступна оплата проезда банковской картой.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщают в КГГА, оплата карточкой в столичном метро временно недоступна по техническим причинам. Специалисты работают над устранением проблемы.
Все другие виды оплаты, в частности: транспортной картой, qr-билетом в приложении "Киев цифровой"2 и физическим qr-билетом, работают в обычном режиме.
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Экономическая правда
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