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В Киевском метро по техническим причинам не работает оплата банковской картой

Пятница, 24 мая 2024, 16:33 - Владимир Туник-Фриз
 
КП "Київський метрополітен"

На турникетах киевского метрополитена по техническим причинам недоступна оплата проезда банковской картой. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщают в КГГА, оплата карточкой в столичном метро временно недоступна по техническим причинам. Специалисты работают над устранением проблемы.

Все другие виды оплаты, в частности: транспортной картой, qr-билетом в приложении "Киев цифровой"2 и физическим qr-билетом, работают в обычном режиме.

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Экономическая правда

Киев метрополитен КГГА
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