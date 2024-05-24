Россияне научились вмешиваться в работу Starlink, которые используют ВСУ – NYT

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Россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, который ВСУ используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников.

Об этом пишет The New York Times.

"Незадолго до того, как российские войска прорвались через северную границу Украины в этом месяце, бойцы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ потеряли жизненно важный ресурс. Работа спутникового интернета Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и проведения атак с помощью беспилотников, замедлилась до минимума", - подчеркивает издание.

NYT напоминает, что Starlink является критически важным для украинских военных с первых дней большой войны с Россией.

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В основе нынешних перебоев со связью - усиление препятствий со стороны России, подчеркивает издание.

По словам украинских чиновников, россияне развернули более мощное электронное оружие и более совершенные средства для вывода из строя системы Starlink.

"Эти успехи РФ представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российских военных с помощью фронтовой связи и других технологий, но которая находится в обороне от нового российского наступления", - отмечает NYT.

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"Это, похоже, первый случай, когда россияне вызвали широкомасштабные перебои в работе Starlink. Если им это будет удаваться и в дальнейшем, это может означать тактический сдвиг, который подчеркнет уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, которые предоставляет компания Маска.

Поскольку Соединенные Штаты и правительства других стран сотрудничают со SpaceX, эти перебои также поднимают вопрос о надежности Starlink в борьбе с технически изощренным противником", говорится также в материале.

В интервью на этой неделе глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что недавние атаки России на Starlink, вероятно, были осуществлены с использованием новых и более совершенных технологий.

По его словам, россияне сейчас "испытывают различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это очень важно для нас", не предоставив деталей.

Федоров добавил, что Украина постоянно общается со SpaceX для решения проблем.

SpaceX не ответила на запросы издания о комментариях.

"Мы проигрываем борьбу с радиоэлектронным оружием", - сказал заместитель командира ударного беспилотного батальона "Ахиллес" 92-й бригады с поизвним "Аякс".

"За день до российского наступления Starlink просто выключился, он стал очень, очень медленным", - добавил "Аякс".

Бывшая сотрудница Министерства обороны США и эксперт по вопросам радиоэлектронной борьбы Кари А. Бинген, сказала, что Starlink и другие спутниковые коммуникации могут быть нарушены посредством использования радиочастот высокой мощности, которые перегружают линии связи. По ее словам, невидимые атаки, как правило, осуществляются с транспортного средства с большой радиовышкой, прикрепленной сверху.

Объяснения перебоев в работе Starlink в Украине в течение последнего года различаются, добавляет NYT.

Некоторые эксперты говорят, что Россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и терминалами Starlink на земле, используя мощные и точные глушилки. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может запутывать сигналы GPS.

"Starlink не продается напрямую России. Но в этом году украинские чиновники публично забили тревогу из-за того, что Россия использует терминалы Starlink, приобретенные у сторонних поставщиков, что потенциально может подорвать преимущество Украины в сфере связи.

Эксперты предупреждали, что Украина чрезмерно зависит от одной компании, которая владеет таким жизненно важным ресурсом, особенно от такого непредсказуемого человека, как Илон Маск. Но зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится. Существует немного альтернатив для такого всеобъемлющего и надежного сервиса", - резюмирует издание.

Напомним:

Ранее WP сообщила, что в первый день наступления россиян на Харьковщину 10 мая у украинских военных вышли из строя терминалы Starlink. Их заглушили российские средства РЭБ.

Экономическая правда