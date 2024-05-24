Латвиец, поставлявший электронику для российских самолетов, также связан с разработкой шпионского софта РФ

Гражданин Латвии Владимирс Борецкис, компании которого поставляли западную электронику предприятиям-партнерам военно-промышленного комплекса РФ, также связан с разработчиками российского шпионского софта.

Об этом сообщает венгерская редакция медиа-холдинга RTL Group со ссылкой на расследование "Схем", передает Радио свобода.

В расследовании "Как Россия до сих пор использует в оружии западные технологии. Пример истребителя Су" журналисты „Схем" рассказали о двух фирмах Noratec Holdings с Кипра и Matrix Metal Group из Венгрии, которые продавали импортную электронику российскому импортеру, связанному с военно-промышленным комплексом РФ. Кипрская и венгерская фирмы принадлежат латвийцу Владимирсу Борецкису.

Как сообщает "Радио свобода", журналисты RTL установили, что в его собственности - еще одна компания Sagat Group, зарегистрированная в Будапеште в доме по адресу улица Андраши, 31, в квартире №3. В этой же квартире зарегистрирована другая компания - Data Tower, которая является официальным производителем российского программного обеспечения Lampyre. Этот софт называют шпионским.

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Ранее "Схемы" обнаружили, что в цепочке поставок западной электроники от производителя до российских заводов задействован ряд посредников - в частности, из Венгрии, Кипра, Турции, Китая и России. Причем в РФ это поставщики, связанные с военно-промышленным комплексом, которые так и не попали под международные санкции.

Экономическая правда