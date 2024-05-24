Трибунал Международной торговой палаты запретил "Газпрому" судиться с чешской ČEZ в РФ

Арбитражный трибунал Международной торговой палаты (МТП) запретил российскому "Газпрому" передавать рассмотрение дела по иску чешской энергетической группы ČEZ в российские суды.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление чешской компании.

ČEZ сообщила, что трибунал МТП удовлетворил ее запрос, подтвердив, что споры между компаниями должны решаться в арбитраже МТП, а не в российских судах.

В феврале 2023 года ČEZ инициировала иск против "Газпрома" с требованием компенсации в размере около 1 млрд крон (44 млн долл) из-за меньших, чем предусмотрено контрактом, поставок газа в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

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"В прошлом месяце подконтрольный Кремлю энергетический гигант „Газпром" подал иски против CEZ и других компаний с целью переноса судебных дел из международного арбитража в Россию", - пишет агентство.

"Трибунал удовлетворил нашу просьбу, подтвердив, что споры между компаниями должны решаться в арбитраже МТП, а не в российских судах", - заявили в ČEZ

Между тем, в среду российский суд запретил австрийской энергетической компании OMV Gas Marketing and Trading GmbH продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме против экспортного подразделения "Газпрома".

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Чехия почти полностью зависела от поставок российского газа, в основном через газопровод "Северный поток" и Германию, до 2022 года, когда Россия сократила поставки из-за резкого ухудшения отношений с Западом.

Позже Чехия заменила поставки на трубопроводный газ и СПГ из других источников.

Экономическая правда