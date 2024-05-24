Рада защитила "Укрнафту", "Мотор Сич" и "КрАЗ" от собственников, запрещая банкротство - Forbes

"Запорожтрансформатор" и "КрАЗ" больше не банкроты, "Мотор Сич" и "Укрнафта" не обанкротятся еще минимум два года после окончания войны, поскольку парламент ввел мораторий на банкротство этих предприятий, отчужденных осенью 2022 года.

Об этом пишет "Forbes Украина".

В издании отмечают, что до конца военного положения и еще в течение двух лет после окончания войны возбуждать любые судебные дела в отношении украинских предприятий критической инфраструктуры, в которых государство прямо или косвенно владеет ≥50% уставного капитала - запрещено. 22 мая Рада приняла закон о моратории на банкротство таких объектов.

Закон позволит сохранить в госсобственности отчужденные "Мотор Сич", "Укрнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", пояснил один из авторов законопроекта, депутат "Слуги народа" Александр Федиенко.

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Кредиторы и бывшие владельцы не смогут подавать иски в отношении имущества этих компаний, а дела о банкротстве просто закроют, говорит управляющий партнер юридической компании "Армада" Александр Кузнецов.

Издание напоминает, что 6 ноября 2022 года "Мотор Сич", "Укрнафту", "Запорожтрансформатор", "КрАЗ" и "Укртатнафту" принудительно перевели в государственную собственность - в управление Министерства обороны. Тогда, по оценке Forbes, государство забрало на время войны активы Коломойского, Жеваго, Богуслаева и Григоришина почти на $1 млрд.

Публично причину власти объяснили "военными потребностями". В течение пяти лет после завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.

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Теперь, как отмечает издание, государство фактически лишает кредиторов этих предприятий права на рассмотрение их требований, говорит Александр Кузнецов. "Те не смогут подать заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество должника", - объясняет юрист. С этих предприятий также должны быть сняты аресты.

"Это хороший закон для должников и плохой - для кредиторов", - говорит Вадим Кизленко арбитражный управляющий в деле банкротства "АвтоКрАЗ". Предприятие зашло в процедуру банкротства в 2016 году и суммарно должно 39 своим кредиторам около 5 млрд грн, говорит Кизленко.

Общие долги компании на конец 2023-го достигают 12,3 млрд грнl. Выручка "АвтоКрАЗ" в прошлом году достигла 303,7 млн грн.

Следующее собрание кредиторов запланировано на конец мая, говорит он. "Тогда и будет понятна дальнейшая стратегия кредиторов, - объясняет Кизленко, - Вряд ли они отреагируют радостно".

Кроме "КрАЗа", право на "новую жизнь без банкротства" получит компания "Запорожтрансформатор". В прошлом году выручка запорожского производителя трансформаторного и реакторного оборудования достигла 2,2 млрд грн - в четыре раза больше, чем в 2022-м. Обязательства предприятия достигают более 12 млрд грн. Чтобы согласовывать заказы и контракты компаний, которые уже находятся в процедуре банкротства, Минобороны как распорядитель должен каждый раз собирать собрание кредиторов, а это может затягивать решение важных для обороноспособности страны решений, предполагает Кизленко. Закрытие дела о банкротстве фактически исключит кредиторов из этой цепочки.

Национализированная "Укрнафта" показала рекордные 95 млрд грн выручки против 40 млрд в 2022-м. При предыдущих владельцах она получила более 10 млрд грн убытка за 2013-2022 годы. На конец года компания задолжала почти 36 млрд грн.

Выручка "Мотор Сичи", которая задействована в военных проектах, в прошлом году достигла 8,6 млрд грн - на 18% меньше, чем в 2022-м. Обязательства компании на конец года достигали 10,8 млрд грн.

Чтобы начать процедуру банкротства и фактически парализовать работу этих компаний, любому их кредитору достаточно, чтобы "Мотор Сич" или "Укрнафта" задолжали ему 240 000 грн, объясняет Кузнецов.

"Еще одна цель моратория - защита предприятий от бывших владельцев. В мае 2023 года о планах подать иск в Верховный Суд из-за национализации кременчугского автомобильного завода "АвтоКрАЗ" в интервью Forbes заявил один из самых богатых украинцев Константин Жеваго. До сих пор новостей об этом не было, а теперь он вряд ли сможет это сделать, объясняет Кузнецов", - пишет издание.

Бывшие владельцы не смогут обжаловать процедуру национализации и защитить свой актив, наложив запрет на его отчуждение или совершение любых других действий, которые могут повлиять на актив, считает он. "Судебный способ защиты теряет весь смысл", - заключает юрист.