Немецкая экономика избежала рецессии в начале года благодаря строительству и торговле

Строительство и торговля помогли Германии в начале года избежать рецессии, что запустило начало восстановления крупнейшей экономики ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Строительная активность в этом году в Германии была поддержана теплой зимней погодой в первом квартале, что помогло увеличить валовой внутренний продукт на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также чистый экспорт способствовал росту, тогда как внутренний спрос сдерживался снижением государственных и частных расходов.

"Последние данные свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика Европы может поддержать - и, возможно, даже усилить - импульс, который она наращивает. Доверие среди потребителей, бизнеса и инвесторов улучшается, а активность частного сектора в мае выросла самыми быстрыми темпами за год", - говорится в сообщении.

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Кроме того, потребители могут вскоре помочь ускорить рост экономики, поскольку инфляция едва превышает 2%, заработные платы резко растут, а рынок труда остается стабильным.

Опрошенные агентством аналитики видят рост ВВП на 0,1% во втором квартале, тогда как Бундесбанк прогнозирует небольшой прирост.

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Напомним:

Министр экономики Германии Роберт Габек и его французский коллега Бруно Ле Мэр совместно опубликовали в четверг проект концепции, призывающей к реформированию экономической политики Евросоюза.