Dragon Capital Фиалы заявил о давлении на бизнес со стороны правоохранителей

Группа компаний Dragon Capital заявляет о продолжении давления правоохранительных органов на свой бизнес, в частности относительно повышенного внимания Бюро экономической безопасности (БЭБ) к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Dragon Capital столкнулся с тем, что органы БЭБ проявляют повышенное внимание к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) - одного из ключевых активов инвестиционных компаний Томаша Фиалы, который был приобретен нами у турецких бизнесменов в марте 2018 года.

"Сначала детективы БЭБ в Киеве в уголовном производстве, открытом в 2017 году, то есть до приобретения нами актива, выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налога при операции по продаже ТРЦ VG с ООО "Феникс-Каплитал" на ООО "Европолис проперти холдинг" (текущий владелец ТРЦ VG)", - говорится в сообщении.

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Dragon Capita заверил, что подал все необходимые объяснения и документы. Кроме того, были допрошены работники компании, в частности во Львове с привлечением детективов БЭБ во Львовской области.

Однако в мае этого года ООО "Европолис проперти холдинг" получило требование уже от детективов БЭБ во Львовской области, но уже в другом уголовном деле от 2017 года, о предоставлении таких же объяснений и документов по той же самой операции.

Добавляется, что после того, как ООО "Европолис проперти холдинг" предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, компания получила от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков.

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В Dragon Capital считают, что дублирование работы детективов БЭБ и втягивание компании в "исторические" уголовные производства является формой давления на бизнес. Компания призвала к прекращению таких практик и обеспечению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине.

Напомним:

Dragon Capital приобрел корпоративные права ООО "Европолис проперти холдинг", которому в то время принадлежал ТРЦ VG, в 2018 году. На момент покупки общая сумма накопленных убытков указанного Общества составляла около полумиллиарда гривен, из которых основную сумму составляли курсовые разницы по кредиту от компании-нерезидента. Целью этого приобретения было увеличение инвестиционной стоимости актива через реконструкцию, модернизацию и превращение убыточного предприятия в прибыльное.