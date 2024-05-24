Цены на нефть выросли на фоне укрепления сезонного спроса на топливо

Цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы обдумывали последние комментарии Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, а признаки укрепления сезонного спроса на топливо оказали ценам поддержку.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов до $81,41 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2 цента до $76,89.

Оба эталона в четверг опустились до многомесячных минимумов, при этом фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на самом низком уровне с января, а фьючерсы на нефть в США достигли трехмесячного минимума.

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Фьючерсы на нефть марки Brent снизились более чем на 3% за неделю, а фьючерсы на нефть марки WTI были готовы к падению почти на 4% с прошлой недели, поскольку продолжающиеся макроэкономические ограничения в США удерживали цены в равновесии.

"На фоне "возможно более высоких ставок на более долгий срок" цены на нефть значительно снизились на этой неделе", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Опубликованные в среду протоколы последнего заседания ФРС показали, что политики сомневаются в том, что текущие процентные ставки достаточно высоки, чтобы обуздать упрямую инфляцию.

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Некоторые чиновники заявили, что будут готовы снова повысить стоимость заимствований, если инфляция вырастет. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие чиновники, однако, заявили, что дальнейшее повышение ставок маловероятно.

Более высокие ставки могут замедлить экономический рост и снизить спрос на топливо.

Экономическая правда.