Япония ввела санкции против России за покупку оружия из КНДР

Правительство Японии решило ввести санкции против девяти организаций, базирующихся в России, и гражданина РФ, а также две кипрские фирмы через которые Москва закупает оружие из Северной Кореи.

Об этом сообщает Kyodo News.

Представитель японского правительства Хаяси Йосимаса заявил в пятницу на пресс-конференции, что Япония "решительно осуждает" поставки оружия России из Северной Кореи, что является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры в координации с международным сообществом", - сказал Хаяси Йосимаса.

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В МИД Японии отметили, что активы, которыми в Японии владеют санкционированные компании, включая судоходные и военные фирмы, и физлицо, будут заморожены.

Экономическая правда.