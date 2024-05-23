ВОЗ установила в Черниговской области две котельные на дровах

В рамках масштабной инициативы Всемирной организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения и благодаря помощи Правительства Германии в Черниговской области установлены две модульные котельные в больницах.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Речь идет о котельных в Бобровицкой опорной и Коропской центральной больнице.

Согласно сообщению, модульная котельная Бобровицкой опорной больницы включает два котла, мощностью 1600 кВт.

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Коропская центральная больница имеет модульную котельную на два котла, мощностью 500 кВт.

Обе котельные работают на дровах, что делает их вполне автономными на случай полных блэкаутов или аварийных отключений света.

Как отмечают в Министерстве, котельные служат альтернативными системами отопления для всей больницы. Обе больницы обслуживают более 54 тыс. жителей общин Черниговщины.

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"В условиях постоянных ракетных обстрелов и бомбардировок России активно работаем, чтобы наши больницы были защищенными и могли бесперебойно работать при любых условиях", - отметил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.