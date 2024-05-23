Укрэксимбанк отобрал новых членов правления  

В государственном Укрэксимбанке завершился конкурсный отбор на замещение трех вакантных должностей в руководящей команде членов Правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Павел Гашковец избран победителем конкурса на должность члена Правления по вопросам организации работы с проблемными активами. Он имеет более 25 лет руководящего опыта в банках Украины, Австрии, Италии, Казахстана и Чехии.

Максим Земляной определен победителем конкурса на должность члена Правления по вопросам операционной деятельности. Он занимал руководящие должности в банковской сфере в Украине более 20 лет.

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Светлана Агеева стала победительницей конкурсного отбора на должность члена Правления по вопросам финансов банка. Ее экспертиза включает более чем 10-летнюю работу на должности финансового директора в украинских и европейских банках.

Павел Гашковец, Максим Земляной и Светлана Агеева начнут работу на соответствующих должностях после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.

Напомним:

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