У танкера "теневого флота" РФ отказал двигатель: блокировал движение пролива Дарданеллы

У нефтяного танкера теневого флота, перевозившего российскую нефть, отказал двигатель во время прохождения через турецкий пролив Дарданеллы, что повлекло временную блокировку морского движения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент, связанный с танкером Hera 1, произошел у входа в пролив на северо-западе Турции в 6:55 утра, в результате чего движение судов в южном направлении было приостановлено на три часа, пока продолжалась спасательная операция, сообщают местные судоходные агенты.

Движение в южном направлении было восстановлено в 10 часов утра по местному времени, и сейчас танкер поставлен на якорную стоянку. Стоит напомнить, что миллионы баррелей российской нефти перемещаются по всему миру - часто через узкие морские проливы - без четкого представления о том, как они застрахованы.

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Судно направлялось к Суэцкому каналу с грузом около 730 000 баррелей российской нефти, загруженной в черноморском порту Новороссийск, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg. Согласно информации о судоходстве, полученной агентством Bloomberg, его конечным пунктом назначения является Индия.

Напомним:

Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают после введения санкций Минфином США, что свидетельствует о том, что США способны разрушить цепочку поставок нефти РФ.

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