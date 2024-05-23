Из-за обстрелов Харьковщины, ранения получили как минимум 6 железнодорожников

Из-за обстрелов объектов железнодорожной инфраструктуры на Харьковщине, были ранены 6 железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как сообщают в "Укрзализныце", в результате обстрелов были повреждены объекты железной дороги.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

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"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии", - говорится в сообщении.

При этом, поезда продолжают курсировать по графику.

Напомним:

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23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки на Харьков 6 человек погибли, еще 16 пострадали.