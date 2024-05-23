За 5 лет импорт оружия Украиной вырос более чем на 6 тысяч процентов - СтратКом ВСУ

Импорт оружия Украиной за последние 5 лет вырос на 6633%.

Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на исследование института SIPRI.

"На 6633% вырос импорт оружия в Украину за последние пять лет", - говорится в сообщении.

Сейчас Украина занимает четвертую строчку среди стран, в которые поставляют вооружение. В 2019-2023 годах Украина получила 4,9% всего импорта оружия в мире.

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В то же время продажи российского оружия за то же время упали на 53%.

Напомним:

Глобальные военные расходы достигли 2,443 триллиона долларов в 2023 году, что означает рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и то, что темпы роста были самыми высокими с 2009 года.

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В другом исследовании SIPRI говорилось о том, что за последние пять лет импорт оружия в Европу почти удвоился, частично - из-за полномасштабной войны в Украине, тогда как экспорт вооружений из России - сократился.