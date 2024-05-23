Южная Корея выделит 19 миллиардов долларов на поддержку своих производителей микросхем

Южная Корея объявила о пакете поддержки на 19 миллиардов долларов США для своих производителей микросхем, ссылаясь на необходимость не отставать в этих сферах в условиях "тотальной войны" на мировом рынке полупроводников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно пакету, президент страны Юн Сок Ёл заявил, что через государственный Корейский банк развития планируется программа финансовой поддержки на сумму около 17 триллионов вон для поддержки инвестиций полупроводниковых компаний.

"Как мы все знаем, полупроводники - это сфера, где ведется тотальная национальная война. Победа или поражение зависит от того, кто первым сможет создать передовые полупроводники", - сказал Юн на встрече с высшими должностными лицами правительства.

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Южная Корея, где расположены ведущие мировые производители микросхем памяти Samsung Electronics и SK Hynix отстала от некоторых конкурентов в таких сферах, как проектирование микросхем и контрактное производство микросхем.

По данным офиса президента Кореи, доля Южной Кореи в глобальном секторе безфабричного производства, в котором доминируют такие компании, как американский гигант Nvidia, разрабатывающие чипы, но передающие их производство на аутсорсинг, составляла около 1%. Также наблюдался разрыв между местными производителями микросхем и ведущими контрактными производителями микросхем, такими как тайваньская TSMC.

Юн заявил, что будет создан фонд в размере 1 триллиона вон для поддержки производителей оборудования и безфабричных компаний.

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Этот пакет является большим, чем планы, озвученные министром финансов страны Чхве Сан Моком в начале этого месяца, когда он заявил, что правительство нацелено на поддержку инвестиций в микросхемы и исследования на сумму более 10 триллионов вон.

Экономическая правда.