Цены на нефть падают четвертый день подряд из-за опасений относительно спроса

Цены на нефть снижаются четвертую сессию подряд после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы США обсудит дальнейшее ужесточение процентных ставок, если инфляция останется высокой, что может повредить спросу на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов, или на 0,2%, до 81,70 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 29 центов, или на 0,4%, до 77,28 доллара. Оба эталона упали более чем на 1% в среду.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США показал, что реакция центрального банка США на устойчивую инфляцию будет заключаться в "сохранении" учетной ставки сейчас, но также отразил обсуждение возможного дальнейшего повышения.

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"Различные участники упоминали о готовности к дальнейшему ужесточению политики, если риски для инфляции материализуются таким образом, что такое действие станет целесообразным", - говорится в протоколе заседания ФРС.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что приводит к дефициту средств, которые могли бы стимулировать экономический рост и спрос на нефть в США.

По данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,8 млн баррелей по сравнению с оценкой в 2,5 млн баррелей.

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В последнее время на мировые рынки физической нефти давили мягкий спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов и достаточное предложение.

Экономическая правда.