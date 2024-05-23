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Делегация МВФ прибыла в Киев

Четверг, 23 мая 2024, 09:40 - Игорь Пилипив
 
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Команда Международного Валютного Фонда во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начинает 23 мая встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. 

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Как отмечает постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми оказалась экономика Украины, и целях экономической политики власти. 

"После этих встреч, начиная с 27-го мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - добавил Степанян.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

МВФ Киев
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